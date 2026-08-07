Kuwait Cement Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kuwait Cement Company hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Kuwait Cement Company 22,4 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,9 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at