Kuwait China Investment Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kuwait China Investment Company hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,2 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,3 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at