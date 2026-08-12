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12.08.2026 06:31:29
Kuwait China Investment Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kuwait China Investment Company äußerte sich am 09.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,2 Millionen KWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen KWD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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