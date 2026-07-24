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24.07.2026 06:31:29
Kuwait Finance House: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Kuwait Finance House hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Kuwait Finance House hat ein EPS von 0,01 KWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 KWD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuwait Finance House in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,16 Milliarden KWD im Vergleich zu 843,7 Millionen KWD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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