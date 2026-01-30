|
Kuwait Finance House gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Kuwait Finance House hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Kuwait Finance House hat ein EPS von 0,01 KWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 KWD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Kuwait Finance House hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 891,6 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,040 KWD beziffert. Im Vorjahr waren 0,030 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 4,03 Milliarden KWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,31 Milliarden KWD umgesetzt worden waren.
