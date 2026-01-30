30.01.2026 06:31:29

Kuwait Finance House gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kuwait Finance House hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Kuwait Finance House hat ein EPS von 0,01 KWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 KWD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Kuwait Finance House hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 891,6 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,040 KWD beziffert. Im Vorjahr waren 0,030 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 4,03 Milliarden KWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,31 Milliarden KWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen