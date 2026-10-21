Kuwait Finance House präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kuwait Finance House hat sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Mit einem EPS von 0,01 KWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Kuwait Finance House mit 0,010 KWD je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig standen 1,02 Milliarden KWD in den Büchern – ein Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuwait Finance House 1,03 Milliarden KWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at