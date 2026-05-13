Kuwait Foundry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kuwait Foundry ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kuwait Foundry die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Kuwait Foundry im vergangenen Quartal 0,2 Millionen KWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kuwait Foundry 0,1 Millionen KWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at