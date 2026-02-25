Kuwait Foundry gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kuwait Foundry präsentierte am 22.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Kuwait Foundry mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen KWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren, um 10,0 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 KWD, nach 0,110 KWD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 0,88 Millionen KWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kuwait Foundry einen Umsatz von 0,67 Millionen KWD eingefahren.

