Kuwait Foundry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kuwait Foundry hat am 26.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuwait Foundry in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 192,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,4 Millionen KWD im Vergleich zu 0,1 Millionen KWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at