04.02.2026 06:31:28
Kuwait Hotel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Kuwait Hotel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,96 Prozent auf 1,6 Millionen KWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,5 Millionen KWD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,020 KWD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,020 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,00 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,73 Millionen KWD in den Büchern gestanden.
