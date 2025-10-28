Kuwait Hotel verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kuwait Hotel hat am 26.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,4 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,4 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at