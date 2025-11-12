Kuwait Insurance Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kuwait Insurance Company lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Mit einem EPS von 0,01 KWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Kuwait Insurance Company mit 0,010 KWD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde auf 16,7 Millionen KWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,8 Millionen KWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at