|
05.08.2026 06:31:29
Kuwait Insurance Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kuwait Insurance Company hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Mit einem EPS von 0,01 KWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Kuwait Insurance Company mit 0,010 KWD je Aktie genauso viel verdiente.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,9 Millionen KWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,8 Millionen KWD.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!