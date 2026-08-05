Kuwait Insurance Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kuwait Insurance Company hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem EPS von 0,01 KWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Kuwait Insurance Company mit 0,010 KWD je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,9 Millionen KWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,8 Millionen KWD.

Redaktion finanzen.at