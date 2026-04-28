Kuwait International Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kuwait International Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 60,6 Millionen KWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51,1 Millionen KWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at