Kuwait International Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kuwait International Bank hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite standen 64,8 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56,1 Millionen KWD umgesetzt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,010 KWD im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,59 Prozent auf 234,82 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 208,57 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at