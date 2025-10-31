Kuwait International Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kuwait International Bank hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kuwait International Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61,4 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel waren 52,3 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at