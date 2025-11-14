Kuwait Investment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kuwait Investment hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresquartal hatte Kuwait Investment ebenfalls ein EPS von 0,010 KWD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 6,8 Millionen KWD gegenüber 3,2 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at