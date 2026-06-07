07.06.2026 07:11:38

Kuwait kauft in den USA Drohnenabwehrsystem für zwei Milliarden Dollar

WASHINGTON/KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Der Golfstaat Kuwait kauft beim Verbündeten USA Abwehrsysteme gegen Drohnenangriffe. Man habe den Verkauf entsprechender Rüstungsgüter im Wert von rund zwei Milliarden US-Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) genehmigt, teilte das US-Außenministerium mit. Hauptauftragnehmer sei das Unternehmen Anduril mit Sitz in Kalifornien. Wann das System geliefert werden soll, blieb zunächst unklar. Bei Rüstungsgeschäften geht es häufig um langfristige Beschaffungszeiträume.

Kuwait wurde im Zuge des Iran-Kriegs immer wieder Ziel iranischer Angriffe. Erst am Mittwoch hatte eine Drohne den internationalen Flughafen getroffen. Dabei wurde mindestens eine Person getötet, Dutzende wurden verletzt. Der ölreiche Staat am Persischen Golf beherbergt so wie auch andere Golfstaaten Militärstützpunkte der USA, weswegen der Iran sie immer wieder angreift. Offiziell gilt im Iran-Krieg seit knapp zwei Monaten eine Waffenruhe./ln/DP/zb

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