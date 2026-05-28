28.05.2026 06:20:39

Kuwait meldet neuen Angriff mit Raketen und Drohnen

KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Der Golfstaat Kuwait wird von Raketen und Drohnen angegriffen. Die Luftabwehr sei im Einsatz, die Attacken abzuwehren, teilte das Militär des Landes am frühen Morgen auf der Plattform X mit. Zu möglichen Schäden und Opfern gab es zunächst keine Informationen.

Woher der Beschuss erfolgte, wurde zunächst ebenfalls nicht mitgeteilt. Nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe gegen den Iran am 28. Februar feuerte Teheran jedoch Raketen und Drohnen auf Kuwait und andere mit den USA verbündete Staaten am Persischen Golf.

Das US-Militär unterhält zahlreiche Stützpunkte rund um den Persischen Golf. Trotz der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe im Iran-Krieg meldeten auch die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Golfstaaten zuletzt vereinzelt erneuten Beschuss. Zudem kam es zuletzt rund um die Straße von Hormus zu vereinzelten gegenseitigen Angriffen zwischen dem US-Militär und iranischen Kräften./ln/DP/stk

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