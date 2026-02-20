|
20.02.2026 06:31:28
Kuwait National Cinema mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kuwait National Cinema hat am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Mit einem Umsatz von 8,4 Millionen KWD, gegenüber 8,9 Millionen KWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,08 Prozent präsentiert.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,190 KWD gegenüber 0,140 KWD je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 40,12 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 6,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 37,73 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.