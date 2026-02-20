Kuwait National Cinema mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kuwait National Cinema hat am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Mit einem Umsatz von 8,4 Millionen KWD, gegenüber 8,9 Millionen KWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,08 Prozent präsentiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,190 KWD gegenüber 0,140 KWD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 40,12 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 6,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 37,73 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at