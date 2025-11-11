|
11.11.2025 06:31:28
Kuwait National Cinema stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kuwait National Cinema hat sich am 09.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,07 KWD. Im letzten Jahr hatte Kuwait National Cinema einen Gewinn von 0,030 KWD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,4 Millionen KWD umgesetzt, gegenüber 10,0 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
