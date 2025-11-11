Kuwait National Cinema stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kuwait National Cinema hat sich am 09.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,07 KWD. Im letzten Jahr hatte Kuwait National Cinema einen Gewinn von 0,030 KWD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,4 Millionen KWD umgesetzt, gegenüber 10,0 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at