Kuwait National Cinema zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kuwait National Cinema ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kuwait National Cinema die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,08 KWD. Im letzten Jahr hatte Kuwait National Cinema einen Gewinn von 0,060 KWD je Aktie eingefahren.

Kuwait National Cinema hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,2 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,7 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at