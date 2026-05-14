Kuwait Portland Cement gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kuwait Portland Cement hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuwait Portland Cement in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,9 Millionen KWD im Vergleich zu 25,2 Millionen KWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at