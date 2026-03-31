Kuwait Projects Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kuwait Projects Company ließ sich am 29.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kuwait Projects Company die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 388,7 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 407,0 Millionen KWD umgesetzt.

Kuwait Projects Company hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Milliarden KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,49 Milliarden KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at