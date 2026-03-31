31.03.2026 06:31:29

Kuwait Projects Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kuwait Projects Company ließ sich am 29.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kuwait Projects Company die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 388,7 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 407,0 Millionen KWD umgesetzt.

Kuwait Projects Company hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Milliarden KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,49 Milliarden KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg im Blick: ATX und DAX schließen fester -- Wall Street schlussendlich uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Montag zuletzt stärker. Die US-Börsen bewegten sich auf unterschiedlichen Seiten der Nulllinie. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen