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03.04.2026 06:31:29
Kuwait Real Estate hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kuwait Real Estate hat am 01.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz wurde auf 11,6 Millionen KWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,6 Millionen KWD umgesetzt worden waren.
Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,010 KWD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Kuwait Real Estate ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 KWD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Kuwait Real Estate im vergangenen Geschäftsjahr 40,62 Millionen KWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kuwait Real Estate 35,73 Millionen KWD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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