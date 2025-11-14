Kuwait Real Estate präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kuwait Real Estate lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 30,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at