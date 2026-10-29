|
29.10.2026 06:31:29
Kuwait Reinsurance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kuwait Reinsurance gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Der Umsatz lag bei 27,8 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 11,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,0 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!