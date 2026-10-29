Kuwait Reinsurance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kuwait Reinsurance gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 27,8 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 11,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,0 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at