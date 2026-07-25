KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
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25.07.2026 16:57:48
Kuwait Signs $16 Billion Pipeline Deal With Blackstone, KKR, Brookfield Despite Rising Regional Tensions
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