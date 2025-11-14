Kuwait: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kuwait gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Kuwait hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,0 Millionen KWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,9 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at