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20.03.2026 06:31:28
Kuwait stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kuwait präsentierte in der am 18.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Mit einem EPS von 0,02 KWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Kuwait mit 0,020 KWD je Aktie genauso viel verdiente.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 111,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,9 Millionen KWD umgesetzt, gegenüber 7,1 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum.
Mit einem EPS von 0,030 KWD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Kuwait mit 0,030 KWD je Aktie genauso viel verdiente.
Gegenüber dem Vorjahr hat Kuwait im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 6,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,90 Millionen KWD. Im Vorjahr waren 39,60 Millionen KWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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