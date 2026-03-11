Kuwait Syrian: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kuwait Syrian hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen KWD – das entspricht einem Minus von 53,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen KWD in den Büchern gestanden hatten.

Der Umsatz lag bei -0,10 Millionen KWD – das entspricht einem Abschlag von 125,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,40 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at