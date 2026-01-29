Kuwait Telecommunications Company (KSCP) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kuwait Telecommunications Company (KSCP) lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde mit 0,01 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 86,8 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 74,7 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,030 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 342,51 Millionen KWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kuwait Telecommunications Company (KSCP) einen Umsatz von 336,51 Millionen KWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at