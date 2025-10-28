Kuwait Telecommunications Company (KSCP) legte Quartalsergebnis vor

Kuwait Telecommunications Company (KSCP) äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 KWD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,96 Prozent zurück. Hier wurden 81,1 Millionen KWD gegenüber 86,2 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at