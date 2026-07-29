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29.07.2026 06:31:29
Kuwait Telecommunications Company (KSCP): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kuwait Telecommunications Company (KSCP) stellte am 26.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde mit 0,01 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Umsatzseitig standen 83,6 Millionen KWD in den Büchern – ein Minus von 4,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuwait Telecommunications Company (KSCP) 87,2 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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