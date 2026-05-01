Kuwait Telecommunications Company (KSCP) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kuwait Telecommunications Company (KSCP) hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde mit 0,01 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Umsatzseitig standen 85,3 Millionen KWD in den Büchern – ein Minus von 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuwait Telecommunications Company (KSCP) 87,4 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at