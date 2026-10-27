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27.10.2026 06:31:29
Kuwait Telecommunications Company (KSCP) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kuwait Telecommunications Company (KSCP) hat am 25.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 87,1 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 81,1 Millionen KWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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