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26.11.2026 14:43:38
Kuwait: Vier Verletzte nach iranischem Angriff
KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Der Golfstaat Kuwait ist nach eigenen Angaben erneut Ziel eines iranischen Angriffs geworden. Bei einem Drohnenangriff seien vier Menschen durch herabfallende Splitter verletzt worden, teilte ein Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums mit. Unter den Verletzten seien ein kuwaitischer, zwei italienische und ein pakistanischer Staatsangehöriger, Sie seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zudem sei Sachschaden entstanden.
Die Streitkräfte hätten zuvor mehrere feindliche Drohnen im kuwaitischen Luftraum geortet und abgewehrt, erklärte der Sprecher. Kuwait machte den Iran für den "verbrecherischen Angriff" gegen "einen lebenswichtigen Standort" verantwortlich. Genauere Angaben zum angegriffenen Ziel machte der Sprecher zunächst nicht. Der Iran äußerte sich zunächst nicht.
Kuwait stand bereits in der vergangenen Woche erneut unter iranischen Beschuss./arj/DP/mis
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