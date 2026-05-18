KUWAZAWA Trading: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KUWAZAWA Trading stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28,76 JPY. Im Vorjahresviertel waren -9,270 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,72 Milliarden JPY – ein Plus von 5,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KUWAZAWA Trading 14,95 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 72,14 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei KUWAZAWA Trading ein Gewinn pro Aktie von 49,73 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat KUWAZAWA Trading im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 64,80 Milliarden JPY im Vergleich zu 65,41 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at