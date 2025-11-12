|
KUWAZAWA Trading: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
KUWAZAWA Trading hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,19 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KUWAZAWA Trading 32,81 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KUWAZAWA Trading in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,90 Milliarden JPY im Vergleich zu 17,12 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
