09.02.2026 06:31:29
KUWAZAWA Trading öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KUWAZAWA Trading hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 15,47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 25,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KUWAZAWA Trading in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,68 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
