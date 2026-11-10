KUWAZAWA Trading: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KUWAZAWA Trading hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 32,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 22,19 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,33 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 16,90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at