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10.08.2026 06:31:29
KUWAZAWA Trading veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
KUWAZAWA Trading hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,60 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,53 Prozent auf 15,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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