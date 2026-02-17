Kuwer Industries legte Quartalsergebnis vor

Kuwer Industries hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kuwer Industries ein EPS von 0,580 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,92 Prozent auf 135,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Kuwer Industries 150,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at