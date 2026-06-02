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02.06.2026 06:31:29
Kuwer Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kuwer Industries hat am 30.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,080 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Kuwer Industries im vergangenen Quartal 297,5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 118,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kuwer Industries 136,0 Millionen INR umsetzen können.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,21 INR, nach 0,500 INR im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 729,49 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Kuwer Industries 578,67 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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