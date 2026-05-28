Kuya Silver präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kuya Silver hat am 26.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,0 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 528,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kuya Silver einen Umsatz von 0,3 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at