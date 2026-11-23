Kuya Silver ließ sich am 20.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kuya Silver die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 71,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,8 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at