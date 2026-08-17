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17.08.2026 06:31:29
Kuya Silver vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kuya Silver hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Im abgelaufenen Quartal hat Kuya Silver 1,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 80,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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