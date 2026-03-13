13.03.2026 06:31:28

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari legte Quartalsergebnis vor

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,42 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari ein Ergebnis je Aktie von 0,140 TRY vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -4,1 Millionen TRY – eine Minderung von 102,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 149,4 Millionen TRY eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,280 TRY. Im Vorjahr hatten 0,360 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,16 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

