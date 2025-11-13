|
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,68 TRY gegenüber 0,140 TRY im Vorjahresquartal verkündet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 66,37 Prozent auf 918,9 Millionen TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 552,3 Millionen TRY in den Büchern gestanden.
