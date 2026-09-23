Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatirimlari gab am 20.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,14 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,120 TRY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 30,4 Millionen TRY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,7 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at